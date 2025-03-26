Билодид провела первую тренировку в составе Металлиста. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Спортсменка провела свою первую тренировку в футбольном клубе "Металлист-1925" с которой совсем недавно подписала контракт. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Пидручный показал, как проводит время после завершения сезона 2024/2025.