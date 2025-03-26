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Билодид провела первую тренировку в составе Металлиста. Фото
Знаковый день для спортсменки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Спортсменка провела свою первую тренировку в футбольном клубе "Металлист-1925" с которой совсем недавно подписала контракт. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Пидручный
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