  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Боец UFC отстранен от поединков на три года
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боец UFC отстранен от поединков на три года

Единоборства

Фокус не прошел

Боец UFC отстранен от поединков на три года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Боец UFC Джефф Молина был дисквалифицирован атлетической комиссией штата Невада на три года из-за скандала со ставками.

Товарищ Молины по команде - Дэррика Миннера провел бой с Шайланом Нурданбеком в 2022 году. Миннер проиграл из-за травмы чуть более чем за минуту, что вызвало подозрение.

Он был отстранены от боев за сокрытие информации о травме, и было начато более масштабное расследование потенциального скандала со ставками.

По теме
yellow-arrow
Билодид провела первую тренировку в составе Металлиста 1925. Фото
yellow-arrow
Макгрегору грозит до семи лет лишения свободы
yellow-arrow
Бывший чемпион UFC приговорен к пяти годам лишения свободы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости