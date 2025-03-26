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Боец UFC отстранен от поединков на три года
Фокус не прошел
Боец UFC Джефф Молина был дисквалифицирован атлетической комиссией штата Невада на три года из-за скандала со ставками.
Товарищ Молины по команде - Дэррика Миннера провел бой с Шайланом Нурданбеком в 2022 году. Миннер проиграл из-за травмы чуть более чем за минуту, что вызвало подозрение.
Он был отстранены от боев за сокрытие информации о травме, и было начато более масштабное расследование потенциального скандала со ставками.
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