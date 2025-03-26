Боец UFC отстранен от поединков на три года

Боец UFC Джефф Молина был дисквалифицирован атлетической комиссией штата Невада на три года из-за скандала со ставками.

Товарищ Молины по команде - Дэррика Миннера провел бой с Шайланом Нурданбеком в 2022 году. Миннер проиграл из-за травмы чуть более чем за минуту, что вызвало подозрение.

Он был отстранены от боев за сокрытие информации о травме, и было начато более масштабное расследование потенциального скандала со ставками.