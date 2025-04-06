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Билодид показала яркие фото из солнечного Брюсселя

Единоборства

Очень красиво

Билодид показала яркие фото из солнечного Брюсселя

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Бельгии, где весело проводит время и наслаждается местным архитектурным наследием. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала, как справляется с тревожностью на корте.

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