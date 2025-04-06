Билодид показала яркие фото из солнечного Брюсселя

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Бельгии, где весело проводит время и наслаждается местным архитектурным наследием. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала, как справляется с тревожностью на корте.