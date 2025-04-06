Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Билодид показала яркие фото из солнечного Брюсселя
Очень красиво
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Бельгии, где весело проводит время и наслаждается местным архитектурным наследием. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Стол был полностью заполнен пачками с деньгами": Григорчук вспомнил самого щедрого президента клуба
- Бущан – о выступлении киевлян в ЛЕ: 5 лет назад половина этого Динамо была бы в команде или нет?
- Джокерчук сработал. Почему дела Романа Яремчука в Олимпиакосе улучшились
- Ракицкий: Сразу согласился на предложение своего многолетнего одноклубника и друга
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000