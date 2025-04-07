Единоборства
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Беленюк готов сделать из Довбика профи в греко-римской борьбе
Именно то, что нужно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский борец, чемпион, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Жан Беленюк отреагировал на слова главного тренера футбольного клуба "Рома" Клаудио Раньери о необходимости заниматься греко-римской борьбой. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Харлан
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