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Беленюк готов сделать из Довбика профи в греко-римской борьбе

Единоборства
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Именно то, что нужно

Беленюк готов сделать из Довбика профи в греко-римской борьбе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский борец, чемпион, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Жан Беленюк отреагировал на слова главного тренера футбольного клуба "Рома" Клаудио Раньери о необходимости заниматься греко-римской борьбой. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Беленюк готов сделать из Довбика профи в греко-римской борьбе - изображение 1

Напомним, ранее Харлан показала невероятные фото с итальянских гор.

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