Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Билодид рассказала о важности музыки во время тренировочного процесса. Фото
Это действительно мотивирует
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка рассказала о важности музыки во время организации тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Большое уважение": Пушич в восторге от увиденного на матчах Шахтера
- "Пенальти был плохо пробит игроком, который не должен был его выполнять", - тренер Лишеня разнес Беседина
- Президент Ворсклы: Санкции СНБО против меня абсолютно незаконны и противоречат Конституции
- Беленюк готов сделать из Довбика профи в греко-римской борьбе
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000