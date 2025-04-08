Билодид рассказала о важности музыки во время тренировочного процесса. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка рассказала о важности музыки во время организации тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

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