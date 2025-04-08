  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Билодид рассказала о важности музыки во время тренировочного процесса. Фото
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Билодид рассказала о важности музыки во время тренировочного процесса. Фото

Единоборства

Это действительно мотивирует

Билодид рассказала о важности музыки во время тренировочного процесса. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка рассказала о важности музыки во время организации тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Пидручный рассказал, с каким трудом столкнулся в начале карьеры

По теме
yellow-arrow
Беленюк готов сделать из Довбика профи в греко-римской борьбе
yellow-arrow
Билодид показала яркие фото из солнечного Брюсселя
yellow-arrow
"Немного непривычно": Билодид - о своей первой тренировке с Металлистом 1925
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости