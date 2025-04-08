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У бывшего чемпиона UFC украли первый чемпионский пояс

Единоборства

Интересный инцидент

У бывшего чемпиона UFC украли первый чемпионский пояс

https://fightnews.info/

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Неизвестный украл у бывшего двойного чемпиона UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем (до 61 кг) весе американца Генри Сехудо его первый пояс. Об этом сообщил продюсер атлета Дилон Раш.

"Кто-то вломился в студию Генри прошлой ночью в 4:45 утра и украл его первый пояс UFC, пока я спал на диване. Я проснулся и смотрел, как парень стоял там около двух минут. Мне казалось, что это Генри, поскольку было темно. Потом я услышал грохот, полка упала, и чувак выбежал вон", — написал Раш на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Генри Сехудо задержал нарушителя, который врезался в дом его соседа.

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