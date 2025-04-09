Билодид поделилась яркими фото из Амстердама

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Амстердаме (Нидерланды), где наслаждается прекрасной погодой и невероятной местной архитектурой. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

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