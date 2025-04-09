Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Билодид поделилась яркими фото из Амстердама
Великолепный город
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Амстердаме (Нидерланды), где наслаждается прекрасной погодой и невероятной местной архитектурой. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сенсации в Лиге чемпионов, травма Ризныка, новый клуб для Де Брюйне, интерес к Марченко из Франции. Главные новости за 8 апреля
- Впервые в клубной карьере: вечер на Эмирейтс запомнится Куртуа
- ЛЧ. Арсенал – Реал Мадрид 3:0. Болельщики канониров сегодня не уснут
- Беленюк готов сделать из Довбика профи в греко-римской борьбе
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000