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Оксана Ливач вышла в финал ЧЕ по борьбе
Уверенная победа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оксана Ливач одержала победу над россиянкой Надеждой Сакаловой в полуфинальном поединке на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Братиславе. Соревнования проходят в весовой категории до 50 кг. Сакалова выступает под нейтральным флагом.
Ранее, в четвертьфинале, украинская спортсменка одолела французскую борчиху, которая является призером чемпионатов Европы, мира и Европы среди молодежи до 23 лет, со счетом 7:0.
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Финальный поединок за звание чемпионки Европы запланирован на 10 апреля, где Оксана Ливач будет соревноваться против представительницы Турции Явуз Демирхан.
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