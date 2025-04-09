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Оксана Ливач вышла в финал ЧЕ по борьбе

Единоборства
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Уверенная победа

Оксана Ливач вышла в финал ЧЕ по борьбе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Оксана Ливач одержала победу над россиянкой Надеждой Сакаловой в полуфинальном поединке на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Братиславе. Соревнования проходят в весовой категории до 50 кг. Сакалова выступает под нейтральным флагом.

Ранее, в четвертьфинале, украинская спортсменка одолела французскую борчиху, которая является призером чемпионатов Европы, мира и Европы среди молодежи до 23 лет, со счетом 7:0.

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Финальный поединок за звание чемпионки Европы запланирован на 10 апреля, где Оксана Ливач будет соревноваться против представительницы Турции Явуз Демирхан.

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