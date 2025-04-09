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Анастасия Алпеева стара второй финалисткой ЧЕ по борьбе

Единоборства

Ранее подобного результата достигла Оксана Ливач

Анастасия Алпеева стара второй финалисткой ЧЕ по борьбе

Фото: Суспільне

Новина українською

В первый день чемпионата Европы по вольной борьбе Украина получила право бороться за два "золотых" финала. Второй финалисткой стала Анастасия Алпеева, которая одолела нейтральную спортсменку со счетом 8:0.

Для Алпеевой это первый финал на взрослом уровне на чемпионатах Европы. В решающей схватке за золото она будет соревноваться против турецкой борчихи Ясемин Адар, которая является бронзовым призером Олимпийских игр 2020.

Оба финальные поединки с участием украинок пройдут в четверг, 10 апреля, во время вечерней сессии, которая начнется в 20:30.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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