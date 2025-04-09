Андрей Джелеп добыл первую медаль для Украины на ЧЕ по вольной борьбе

Сборная Украины завоевала свою первую медаль на чемпионате Европы-2025 по борьбе. Это произошло благодаря Андрею Джелепу, который завоевал бронзовую награду в весовой категории до 61 кг, одолев нейтрального спортсмена со счетом 3:1.

Для Джелепа это уже вторая медаль на взрослых чемпионатах Европы по борьбе. В 2021 году он завоевал серебро на этих соревнованиях.

Медаль Андрея является единственной для Украины в категории мужской вольной борьбы на Евро-2025.