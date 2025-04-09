Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андрей Джелеп добыл первую медаль для Украины на ЧЕ по вольной борьбе
В 2021 году спортсмен сумел взять серебро
Фото: versii.if.ua
Сборная Украины завоевала свою первую медаль на чемпионате Европы-2025 по борьбе. Это произошло благодаря Андрею Джелепу, который завоевал бронзовую награду в весовой категории до 61 кг, одолев нейтрального спортсмена со счетом 3:1.
Для Джелепа это уже вторая медаль на взрослых чемпионатах Европы по борьбе. В 2021 году он завоевал серебро на этих соревнованиях.
Медаль Андрея является единственной для Украины в категории мужской вольной борьбы на Евро-2025.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Забарный зарабатывает в Борнмуте
- Украина уничтожила дроном российский бомбардировщик Ту-22М3 - Сырский
- Наступление РФ на две области уже фактически началось - Сырский
- Билодид поделилась яркими фото из Амстердама
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000