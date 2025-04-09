  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Андрей Джелеп добыл первую медаль для Украины на ЧЕ по вольной борьбе
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андрей Джелеп добыл первую медаль для Украины на ЧЕ по вольной борьбе

Единоборства

В 2021 году спортсмен сумел взять серебро

Андрей Джелеп добыл первую медаль для Украины на ЧЕ по вольной борьбе

Фото: versii.if.ua

Новина українською

Сборная Украины завоевала свою первую медаль на чемпионате Европы-2025 по борьбе. Это произошло благодаря Андрею Джелепу, который завоевал бронзовую награду в весовой категории до 61 кг, одолев нейтрального спортсмена со счетом 3:1.

Для Джелепа это уже вторая медаль на взрослых чемпионатах Европы по борьбе. В 2021 году он завоевал серебро на этих соревнованиях.

Медаль Андрея является единственной для Украины в категории мужской вольной борьбы на Евро-2025.

По теме
yellow-arrow
Анастасия Алпеева стара второй финалисткой ЧЕ по борьбе
yellow-arrow
Оксана Ливач вышла в финал ЧЕ по борьбе
yellow-arrow
Билодид поделилась яркими фото из Амстердама
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости