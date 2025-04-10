Оксана Ливач выборола первое золото на чемпионате Европы по борьбе

Украина завоевала первое "золото" на чемпионате Европы-2025 по борьбе. Оксана Ливач стала чемпионкой в весе 55 кг, одержав победу над вице-чемпионкой Евро-2024 Эвин Демирхан.

Еще в первой 3-минутке украинская борчиха получила преимущество в три очка, после чего во второй части схватки улучшила результат, набрав еще пять очков - 8:0.

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У Украины уже три медали на Евро-2025 по борьбе, еще одну награду ("бронзу") получила Александра Хоменец - в весе 55 кг.