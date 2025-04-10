Макгрегор назвал желаемого соперника

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор намекнул, что ему интересно провести следующий поединок с победителем боя между американцем Майклом Чендлером и англичанином Пэдди Пимблеттом.

"Меня интересует бой Чендлера и Пимблетта в эти выходные", — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что в активе Конора Макгрегора 22 победы и шесть поражений.