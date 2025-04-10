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Анастасия Алпеева добыла золото на ЧЕ по борьбе
Вторая подобная награда за сегодня
Фото: Суспільне
Украина завоевала второе "золото" на чемпионате Европы-2025.
Эту награду для нашей страны завоевала Анастасия Алпеева, которая впервые в карьере стала чемпионкой в весовой категории 76 кг.
Всего у Украины уже пять медалей на Евро-2025 по борьбе. Еще пять медальных схваток украинские борцы проведут в пятницу, 11 апреля.
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