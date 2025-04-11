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Путешествие по Европе: Билодид показала яркое видео из Италии
Дарья продолжает курсировать по миру
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым видео. После посещения Бельгии и Нидерландов наша спортсменка решила отправиться в Италию, чтобы насладиться прекрасной природой и красивой местной архитектурой. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
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