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Ирина Бондарь взяла золото на чемпионате Европы по борьбе

Единоборства
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Досрочная победа украинки

Ирина Бондарь взяла золото на чемпионате Европы по борьбе

Новина українською

Ирина Бондарь завоевала "золото" на дебютном чемпионате Европы по борьбе среди взрослых.

В финальной схватке 21-летняя украинка одолела бывшую призерку Евро, шведку Сару Йоханну Линдборг. Бондарь одержала досрочную победу, уложив соперницу на туше в первом периоде.

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Стоит отметить, что Ирина стала третьей украинской чемпионкой Европы в 2025 году. Ранее подобных результатов достигали Оксана Ливач (50 кг) и Анастасия Алпеева (76 кг).

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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