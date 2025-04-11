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Ирина Бондарь взяла золото на чемпионате Европы по борьбе
Досрочная победа украинки
Ирина Бондарь завоевала "золото" на дебютном чемпионате Европы по борьбе среди взрослых.
В финальной схватке 21-летняя украинка одолела бывшую призерку Евро, шведку Сару Йоханну Линдборг. Бондарь одержала досрочную победу, уложив соперницу на туше в первом периоде.
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Стоит отметить, что Ирина стала третьей украинской чемпионкой Европы в 2025 году. Ранее подобных результатов достигали Оксана Ливач (50 кг) и Анастасия Алпеева (76 кг).
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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