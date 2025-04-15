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Беленюк – о поведении Ковтуна: Время Илье делать новые тату
Очень тоненько
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен, мультимедалист Олимпийских игр в дисциплине греко-римская борьба Жан Беленюк прокомментировал
"Главное, чтобы Илья не столкнулся с ситуацией, как российский борец Рамазанов, которого даже никто не приехал встречать в аэропорту Софии (в настоящее время он представляет Болгарию), после завоеванной золотой медали на чемпионате Европы.
А так… что могу сказать, пора Илье делать новые тату, теперь уже с символикой Осиека" – написал Беленюк на своей странице в Телеграмм.
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