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Беленюк – о поведении Ковтуна: Время Илье делать новые тату

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Беленюк – о поведении Ковтуна: Время Илье делать новые тату

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, мультимедалист Олимпийских игр в дисциплине греко-римская борьба Жан Беленюк прокомментировал последние заявления экс-украинца, гимнаста Ильи Ковтуна.

"Главное, чтобы Илья не столкнулся с ситуацией, как российский борец Рамазанов, которого даже никто не приехал встречать в аэропорту Софии (в настоящее время он представляет Болгарию), после завоеванной золотой медали на чемпионате Европы.

А так… что могу сказать, пора Илье делать новые тату, теперь уже с символикой Осиека" – написал Беленюк на своей странице в Телеграмм.

Ковтун – украинцам: Ну, пишите, что хотите

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