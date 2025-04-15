Беленюк – о поведении Ковтуна: Время Илье делать новые тату

Украинский спортсмен, мультимедалист Олимпийских игр в дисциплине греко-римская борьба Жан Беленюк прокомментировал последние заявления экс-украинца, гимнаста Ильи Ковтуна.

"Главное, чтобы Илья не столкнулся с ситуацией, как российский борец Рамазанов, которого даже никто не приехал встречать в аэропорту Софии (в настоящее время он представляет Болгарию), после завоеванной золотой медали на чемпионате Европы.

А так… что могу сказать, пора Илье делать новые тату, теперь уже с символикой Осиека" – написал Беленюк на своей странице в Телеграмм.