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Билодид показала поклонникам своего нового домашнего любимца. Фото

Единоборства
Обновлено

Очень милые снимки

Билодид показала поклонникам своего нового домашнего любимца. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала своего нового домашнего любимца – собачку Принца. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид показала поклонникам своего нового домашнего любимца. Фото - изображение 1Билодид показала поклонникам своего нового домашнего любимца. Фото - изображение 2

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