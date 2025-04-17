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Билодид провела семинар дзюдо в Италии. Фото
Делится опытом
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Италии и провела мастер-класс для местных спортсменов. Соответствующие фото Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид показала
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