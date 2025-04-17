Билодид провела семинар дзюдо в Италии. Фото

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Италии и провела мастер-класс для местных спортсменов. Соответствующие фото Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид показала поклонникам своего нового домашнего любимца.