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Билодид провела семинар дзюдо в Италии. Фото

Единоборства

Делится опытом

Билодид провела семинар дзюдо в Италии. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Италии и провела мастер-класс для местных спортсменов. Соответствующие фото Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид показала поклонникам своего нового домашнего любимца.

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