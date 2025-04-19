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Билодид не попала в заявку сборной Украины по дзюдо на чемпионат Европы-2025
Неужели Дарья больше не будет бороться
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид пропустит чемпионат Европы-2025. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации дзюдо.
Спортсменка решила сосредоточиться на тренировках с футбольной командой "Металлист 1925".
В последний раз Дарья выходила бороться на Олимпийских играх-2024, где уступила на стадии 1/8 финала. После этого Билодид объявила о паузе в выступлениях, однако до сих пор неизвестно, планирует ли она вообще возвращаться к занятиям дзюдо.
Чемпионат Европы-2025 пройдет с 23 по 26 апреля в Черногории, в нем примут участие 13 представителей Украины.
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