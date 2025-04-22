Билодид снялась в фотосессии на теннисном корте. Видео

Украинская дзюдоистка и футболистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми видео. Наша спортсменка снялась в фотосессии, однако выбрала для этого необычное место – теннисные корты (грунт и хард). Соответствующие видео Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

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