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Билодид снялась в фотосессии на теннисном корте. Видео
Необычная локация
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Украинская дзюдоистка и футболистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми видео. Наша спортсменка снялась в фотосессии, однако выбрала для этого необычное место – теннисные корты (грунт и хард). Соответствующие видео Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
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