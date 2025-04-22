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Билодид снялась в фотосессии на теннисном корте. Видео

Единоборства
Обновлено

Необычная локация

Билодид снялась в фотосессии на теннисном корте. Видео

Фото: instagram.com/dariabilodid7

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка и футболистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми видео. Наша спортсменка снялась в фотосессии, однако выбрала для этого необычное место – теннисные корты (грунт и хард). Соответствующие видео Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

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