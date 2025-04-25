Самое милое фото дня: Кто помогает Билодид тренироваться

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала, кто помогает ей в тренировочном процессе – ее домашний любимец, собачка Принц. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

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