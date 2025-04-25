Единоборства
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Самое милое фото дня: Кто помогает Билодид тренироваться
Это очень трогательно
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала, кто помогает ей в тренировочном процессе – ее домашний любимец, собачка Принц. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Костюк
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