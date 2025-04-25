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Самое милое фото дня: Кто помогает Билодид тренироваться

Единоборства

Это очень трогательно

Самое милое фото дня: Кто помогает Билодид тренироваться

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала, кто помогает ей в тренировочном процессе – ее домашний любимец, собачка Принц. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Костюк показала стиль в Мадриде. Видео

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