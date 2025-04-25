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Бывший боец UFC приговорен к 15 годам лишения свободы

Единоборства

Бойцу 37 лет

Бывший боец UFC приговорен к 15 годам лишения свободы

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший боец UFC Пьетро Менга приговорён к 15 годам и пяти месяцам лишения свободы за участие в организованной преступной группировке. Об этом пишет Sky News.

37-летний боец был арестован в январе 2024 года после того, как полиция Манчестера (Великобритания) идентифицировала его как ключевую фигуру в деле о незаконном обороте наркотиков и оружия. Сообщается, что спортсмен вину признал.

Менга стал бойцом UFC в 2017 году, однако так и не провёл ни одного поединка в промоушене Даны Уайта.

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