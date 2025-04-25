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Порье и Холлоуэй договорились о проведении третьего боя

Единоборства

Увидим ли мы нового победителя этого противостояния?

Порье и Холлоуэй договорились о проведении третьего боя

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй проведёт третий бой с бывшим обладателем временного титула UFC в лёгком весе Дастином Порье на турнире UFC 318, который состоится 19 июля в Новом Орлеане (Луизиана, США).

На кону этого противостояния будет стоять титул BMF. Об этом пишет пресс-служба UFC на своём официальном сайте.

Напомним, первый бой между Холлоуэем и Порье состоялся в феврале далёкого 2012 года, где победу удушающим приёмом в первом раунде одержал Порье. Затем в апреле 2019 года бойцы вновь встретились в октагоне, и на этот раз Порье победил единогласным решением судей.

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