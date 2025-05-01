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Билодид поделилась яркими фото из Ливана

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Билодид поделилась яркими фото из Ливана

Фото: instagram.com/dariabilodid7

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка и футболистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка решила посетить Ливан и показала снимки местных пейзажей. Соответствующие фото Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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Напомним, что ранее Магучих показала фото главной арены второго этапа Бриллиантовой лиги.

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