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Дастин Порье рассказал, почему решил завершить карьеру
Американский боец не готов бороться за титул
Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье объяснил своё решение завершить карьеру профессионального бойца ММА.
"Мне больше никогда не удастся подраться за чемпионский титул. Чтобы добраться до него, я должен буду победить 10 раз кряду. Не думаю, что у меня получится добиться такой серии. Моё тело уже болит, я старею и больше не могу тренироваться, как раньше. У меня есть желание просто провести отличный бой и выйти в отставку на своих условиях. Когда я сообщил о своих планах провести прощальный бой в Луизиане матчмейкерам, они поддержали меня, что было шоком. Не думал, что они одобрят мою идею", — сказал Порье в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.
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