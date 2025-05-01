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Дастин Порье рассказал, почему решил завершить карьеру

Единоборства

Американский боец не готов бороться за титул

Дастин Порье рассказал, почему решил завершить карьеру

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье объяснил своё решение завершить карьеру профессионального бойца ММА.

"Мне больше никогда не удастся подраться за чемпионский титул. Чтобы добраться до него, я должен буду победить 10 раз кряду. Не думаю, что у меня получится добиться такой серии. Моё тело уже болит, я старею и больше не могу тренироваться, как раньше. У меня есть желание просто провести отличный бой и выйти в отставку на своих условиях. Когда я сообщил о своих планах провести прощальный бой в Луизиане матчмейкерам, они поддержали меня, что было шоком. Не думал, что они одобрят мою идею", — сказал Порье в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

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