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Билодид поделилась фото из солнечной Валенсии

Единоборства
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Дарья путешествует по миру

Билодид поделилась фото из солнечной Валенсии

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка и футболистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в испанской Валенсии, которую считает своим вторым домом. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

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Напомним, что ранее Бех-Романчук показала, с чего обычно начинает свой день. Видео

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