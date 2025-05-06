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Даниэль Кормье прокомментировал предстоящий бой Альвареса и Кроуфорда
Бой обещает быть интересным
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал анонс боксёрского поединка между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.
"Двое боксёров из числа лучших в мире. Они ещё не на спаде, они феноменальные. Большинству чемпионов UFC не меньше 30 лет. Даже и не знаю, есть у нас сейчас хоть один чемпион среди мужчин моложе 30 лет. Так что они в расцвете сил, 30-35 лет. Хотя пару лет назад это было бы более захватывающе.
Я бы хотел увидеть этот бой пару лет назад, когда Канело бы немного меньше. Сейчас Канело не так хорош, как в 69,9 и 72,6 кг, сейчас у него больше мышц, но я считаю, что это будет блокбастер", — сказал Кормье на своём YouTube-канале.
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