  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Даниэль Кормье прокомментировал предстоящий бой Альвареса и Кроуфорда

В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даниэль Кормье прокомментировал предстоящий бой Альвареса и Кроуфорда

Единоборства

Бой обещает быть интересным

Даниэль Кормье прокомментировал предстоящий бой Альвареса и Кроуфорда

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал анонс боксёрского поединка между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

"Двое боксёров из числа лучших в мире. Они ещё не на спаде, они феноменальные. Большинству чемпионов UFC не меньше 30 лет. Даже и не знаю, есть у нас сейчас хоть один чемпион среди мужчин моложе 30 лет. Так что они в расцвете сил, 30-35 лет. Хотя пару лет назад это было бы более захватывающе.

Я бы хотел увидеть этот бой пару лет назад, когда Канело бы немного меньше. Сейчас Канело не так хорош, как в 69,9 и 72,6 кг, сейчас у него больше мышц, но я считаю, что это будет блокбастер", — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

По теме
yellow-arrow
Билодид поделилась фото из солнечной Валенсии
yellow-arrow
Дастин Порье рассказал, почему решил завершить карьеру
yellow-arrow
Билодид поделилась яркими фото из Ливана
Даниэль Кормье
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости