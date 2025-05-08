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Билодид показала загадочное фото с побережья Средиземного моря

Единоборства

Очень красиво

Билодид показала загадочное фото с побережья Средиземного моря

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка и футболистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится в испанской Валенсии, где отдыхает и проводит семинары для других дзюдоистов. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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