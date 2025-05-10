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Подчеркнула все преимущества, недостатков незаметно: Билодид поделилась пикантными фото из Испании

Единоборства
Обновлено

Прекрасная осанка

Подчеркнула все преимущества, недостатков незаметно: Билодид поделилась пикантными фото из Испании

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка и футболистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка все еще находится в Испании и не перестает удивлять болельщиков яркими снимками. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Арум рассказал, когда станет известно о будущем Ломаченко.

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