Подчеркнула все преимущества, недостатков незаметно: Билодид поделилась пикантными фото из Испании

Украинская дзюдоистка и футболистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка все еще находится в Испании и не перестает удивлять болельщиков яркими снимками. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Арум рассказал, когда станет известно о будущем Ломаченко.