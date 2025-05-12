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Сегодня – Париж: Билодид показала поклонникам фото из столицы Франции
Какая красота
Фото: facebook.com/m1925wfc
Украинская дзюдоистка и футболистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после длительного пребывания в Испании решила сменить геолокацию и посетить вечный город – столицу Франции Париж. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
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