Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Эмильи-Романии

Сегодня, 18 мая, состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Эмильи-Романии.

Победу в заезде праздновал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Макларен" Ландо Норриса, а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Оскар Пиастри.

После Гран-при Эмильи-Романии в общем зачете пилотов продолжает лидировать Оскар Пиастри (146), второй идет Ландо Норрис (133), а ТОП-3 замыкает Макс Ферстаппен (124).

В Кубке конструкторов лидерство удерживают "Макларен" (279), вторая позиция у "Мерседес" (147), а ТОП-3 замыкают "Ред-Булл" (131).