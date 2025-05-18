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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Эмильи-Романии

Единоборства

Наконец-то не Макларен

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Эмильи-Романии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 мая, состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Эмильи-Романии.

Победу в заезде праздновал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Макларен" Ландо Норриса, а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Оскар Пиастри.

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Эмильи-Романии - изображение 1

После Гран-при Эмильи-Романии в общем зачете пилотов продолжает лидировать Оскар Пиастри (146), второй идет Ландо Норрис (133), а ТОП-3 замыкает Макс Ферстаппен (124).

В Кубке конструкторов лидерство удерживают "Макларен" (279), вторая позиция у "Мерседес" (147), а ТОП-3 замыкают "Ред-Булл" (131).

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
18.05.2025 в 19:10
Чудова гонка від Макса. Ех, нажаль, Алонсо не зміг конвертувати непогану позицію на старті в непогану позицію на фініші
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
18.05.2025 в 19:10
Чудова гонка від Макса. Ех, нажаль, Алонсо не зміг конвертувати непогану позицію на старті в непогану позицію на фініші
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