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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Эмильи-Романии
Наконец-то не Макларен
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 18 мая, состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Эмильи-Романии.
Победу в заезде праздновал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Макларен" Ландо Норриса, а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Оскар Пиастри.
После Гран-при Эмильи-Романии в общем зачете пилотов продолжает лидировать Оскар Пиастри (146), второй идет Ландо Норрис (133), а ТОП-3 замыкает Макс Ферстаппен (124).
В Кубке конструкторов лидерство удерживают "Макларен" (279), вторая позиция у "Мерседес" (147), а ТОП-3 замыкают "Ред-Булл" (131).
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