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Билодид показала поклонникам серию фото из теплых краев

Единоборства

Как всегда, шикарная

Билодид показала поклонникам серию фото из теплых краев

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка, похоже, решила отдохнуть в теплых краях и показала снимки на фоне солнца и пальм. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Магучих показала самые яркие моменты соревнований в Японии.

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