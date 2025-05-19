Билодид показала поклонникам серию фото из теплых краев

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка, похоже, решила отдохнуть в теплых краях и показала снимки на фоне солнца и пальм. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Магучих показала самые яркие моменты соревнований в Японии.