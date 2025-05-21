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Девушка в цветах: Билодид показала поклонникам невероятной красоты фото с моря

Единоборства
Обновлено

Просто фантастика

Девушка в цветах: Билодид показала поклонникам невероятной красоты фото с моря

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка и футболистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Доподлинно неизвестно, где сейчас находится наша спортсменка, но девушка отдыхает у моря и радует поклонников новыми яркими снимками. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк и Ястремская провели общий уик-энд.

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