Девушка в цветах: Билодид показала поклонникам невероятной красоты фото с моря

Украинская дзюдоистка и футболистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Доподлинно неизвестно, где сейчас находится наша спортсменка, но девушка отдыхает у моря и радует поклонников новыми яркими снимками. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк и Ястремская провели общий уик-энд .