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Билодид показала фото с семинара во Французской Полинезии
Поделилась опытом
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится во Французской Полинезии и провела мастер-класс для местных дзюдоистов. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
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