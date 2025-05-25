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Как в американских сериалах: Билодид показала фото серфинга на Тихом океане

Единоборства
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Какая невероятная красота

Как в американских сериалах: Билодид показала фото серфинга на Тихом океане

Instagram

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится во Французской Полинезии. В перерывах между мастер-классами для молодых спортсменов Дарья находит время для развлечений – на этот раз девушка овладела серфингом. Соответствующий пост Билодид опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Билодид показала фото с семинара во Французской Полинезии

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