Единоборства
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Как в американских сериалах: Билодид показала фото серфинга на Тихом океане
Какая невероятная красота
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится во Французской Полинезии. В перерывах между мастер-классами для молодых спортсменов Дарья находит время для развлечений – на этот раз девушка овладела серфингом. Соответствующий пост Билодид опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
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