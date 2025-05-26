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Нейт Диас назвал самый тяжелый бой в карьере

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И это не бой с Макгрегором

Нейт Диас назвал самый тяжелый бой в карьере

Фото: Photo by Ethan Miller/Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории американец Нейт Диаз рассказал, что считает поединок с соотечественником Джошем Ниром, который состоялся 17 сентября 2008 года в Омахе на турнире UFC Fight Night 15, самым тяжёлым в своей карьере. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Диаза раздельным решением судей.

"Есть такой парень, как Джош Нир. Он настоящий жёсткий засранец. Мы с ним дрались, а сейчас Джош мой кореш. Он, кстати говоря, ещё дрался с Ником. Они закатили трёхраундовую рубку. Помню, в моменте подумал про него: "Этот чёртов парень – сумасшедший".

Затем, когда уже я дрался, то попросил у матчмейкеров самого жёсткого противника. Мне дали Джоша. И бой с ним стал самым тяжёлым в моей карьере.

Я много пересматривал его бои, усиленно тренировался под него, чтобы вовремя умело контратаковать его. Но Джош просто парировал все мои действия в поединке. Мы показали классный бой", — приводит слова Диаза портал Bloody Elbow.

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Нейт Диас
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