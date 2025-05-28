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Билодид: Мой организм в шоке от количества перелетов и смены континентов. Фото
Невероятный режим
dariabilodid7_Instagram
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка после турне по Европе и пребывания во Французской Полинезии уже вернулась в Варшаву. Будет ли Дарья возвращаться в Украину в ближайшее время – пока не известно. Соответствующий пост Билодид разместила на своей официальной странице в Instagram.
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