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Билодид: Мой организм в шоке от количества перелетов и смены континентов. Фото

Единоборства

Невероятный режим

Билодид: Мой организм в шоке от количества перелетов и смены континентов. Фото

dariabilodid7_Instagram

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка после турне по Европе и пребывания во Французской Полинезии уже вернулась в Варшаву. Будет ли Дарья возвращаться в Украину в ближайшее время – пока не известно. Соответствующий пост Билодид разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид: Мой организм в шоке от количества перелетов и смены континентов. Фото - изображение 1

Магучих показала фото подготовки к соревнованиям в Португалии

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