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Украина будет бойкотировать чемпионат мира-2025 по дзюдо из-за допуска белорусов

Единоборства
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Правильное решение

Украина будет бойкотировать чемпионат мира-2025 по дзюдо из-за допуска белорусов

Фото: ukrainejudo.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Федерация дзюдо Украины сообщила, что наша сборная не будет участвовать в чемпионате мира-2025 в венгерском Будапеште. Причина – допуск белорусов под национальной символикой.

"Руководствуясь приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 26 июля 2023 №4435, Федерация дзюдо Украины вынуждена принять решение о неучастии официальной делегации сборной команды Украины по дзюдо в чемпионате мира.

Федерация дзюдо Украины решительно осуждает решение Международной федерации дзюдо и считает его противоречащим базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении.

Мы убеждены, что участие спортсменов из стран-агрессоров под национальными символами – это не только политическая слепота, но и пренебрежение жертвами войны и международного права. Федерация дзюдо Украины и дальше будет последовательно отстаивать позицию, которая основывается на моральных ценностях, свободе и достоинстве украинского народа" – говорится в заявлении.

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