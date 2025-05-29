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Украина будет бойкотировать чемпионат мира-2025 по дзюдо из-за допуска белорусов
Правильное решение
Фото: ukrainejudo.com
Федерация дзюдо Украины сообщила, что наша сборная не будет участвовать в чемпионате мира-2025 в венгерском Будапеште. Причина – допуск белорусов под национальной символикой.
"Руководствуясь приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 26 июля 2023 №4435, Федерация дзюдо Украины вынуждена принять решение о неучастии официальной делегации сборной команды Украины по дзюдо в чемпионате мира.
Федерация дзюдо Украины решительно осуждает решение Международной федерации дзюдо и считает его противоречащим базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении.
Мы убеждены, что участие спортсменов из стран-агрессоров под национальными символами – это не только политическая слепота, но и пренебрежение жертвами войны и международного права. Федерация дзюдо Украины и дальше будет последовательно отстаивать позицию, которая основывается на моральных ценностях, свободе и достоинстве украинского народа" – говорится в заявлении.
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