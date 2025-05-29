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Сборная Украины объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
После того, как к соревнованиям допустили беларусь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная сборная Украины приняла решение о бойкоте чемпионата мира 2025 по дзюдо. Об этом пишет официальный сайт федерации дзюдо Украины.
Это решение было принято после того, как Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила команде беларуси соревноваться на чемпионате мира с использованием государственной символики.
"IJF отдана обеспечению того, чтобы спорт служил платформой для диалога, единства и понимания – строительства мостов, а не стен", – объяснили решение в IJF.
Напомним, что чемпионат мира-2025 по дзюдо пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште.
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