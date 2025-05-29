Назар Чепурный и Владислав Грико выступили в финале в личном многоборье на Евро

На чемпионате Европы-2025 по спортивной гимнастике украинские гимнасты Назар Чепурный и Владислав Грико выступили в финале личного многоборья. Для обоих спортсменов это был первый в карьере выход в финал такого уровня на континентальном первенстве.

По результатам квалификации, которая состоялась во второй день соревнований, Чепурный занял 15-е место, а Грико — 16-е, что обеспечило им участие в финале среди 24 лучших гимнастов. Соревнования состояли из шести ротаций, во время которых спортсмены выполняли упражнения на всех снарядах.

В итоге Назар Чепурный завершил финал на 14-м месте с результатом 78,998 балла. Владислав Грико занял 17-е место, набрав 77,664 балла, отстав от партнера по команде на 1,3 балла.