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Билодид показала самые яркие фото из Французской Полинезии

Единоборства
Обновлено

Райская красота

Билодид показала самые яркие фото из Французской Полинезии

Instagram

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Киеве, однако решила показать самые яркие мгновения из отпуска во Французской Полинезии. Соответствующий пост Билодид опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
31.05.2025 в 12:21
Очень рад за Билодид. Очень! Нужно больше поездок, больше фотографий! Ура!
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
31.05.2025 в 12:21
Очень рад за Билодид. Очень! Нужно больше поездок, больше фотографий! Ура!
Ответить
0
0

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