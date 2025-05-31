Билодид показала самые яркие фото из Французской Полинезии

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Киеве, однако решила показать самые яркие мгновения из отпуска во Французской Полинезии. Соответствующий пост Билодид опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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