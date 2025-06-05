Единоборства
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Каждый день – новая локация: Билодид показала фото из Монте-Карло
Цель – увидеть мир
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка решила поехать в Монте-Карло, однако пока неизвестно, что именно планирует делать Дарья – заниматься спортивными делами или просто отдыхать. Соответствующий снимок Билод разместила на своей официальной странице в Instagram.
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