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Каждый день – новая локация: Билодид показала фото из Монте-Карло

Единоборства
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Цель – увидеть мир

Каждый день – новая локация: Билодид показала фото из Монте-Карло

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка решила поехать в Монте-Карло, однако пока неизвестно, что именно планирует делать Дарья – заниматься спортивными делами или просто отдыхать. Соответствующий снимок Билод разместила на своей официальной странице в Instagram.

Каждый день – новая локация: Билодид показала фото из Монте-Карло - изображение 1

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