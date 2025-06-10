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Билодид показала видео мощной утренней тренировки

Единоборства
Обновлено

Держит себя в форме

Билодид показала видео мощной утренней тренировки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала мгновения своей напряженной утренней тренировки. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

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