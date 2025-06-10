Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Билодид показала видео мощной утренней тренировки
Держит себя в форме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала мгновения своей напряженной утренней тренировки. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Патрик ван Леувен возглавил Кривбасс, новый тренер Интера, интерес к Цыганкову из АПЛ. Главные новости за 9 июня
- Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной
- Сделка согласована. Клуб Забарного нашёл замену звёздному защитнику, - Романо
- Игрок Шахтера получил повреждение в сборной, а один из динамовцев восстановился
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000