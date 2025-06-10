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Известный амереканский боец UFC может завершить карьеру
Возможно, его спасет титульный поединок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказался о положении американского бойца Джастина Гэтжи в UFC.
"Джастин сказал мне, что закончит карьеру, если не получит поединок за титул. Он объяснил: "Я чувствую, что меня не уважают. Мне нравится выступать в UFC, я люблю эту лигу, но хочу взаимности в этом вопросе", — сказал Абдель-Азиз в эфире очередного выпуска Submission Radio.
В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 313 в марте, Гэтжи победил единогласным судейским решением азербайджанца Рафаэля Физиева
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