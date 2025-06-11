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Билодид трогательно поздравила свою маму с днем ​​рождения. Фото

Единоборства
Обновлено

Самый родной человек

Билодид трогательно поздравила свою маму с днем ​​рождения. Фото

dariabilodid7_Instagram

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поздравила свою маму Светлану Кузнецову с днем ​​рождения. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
11.06.2025 в 09:16
Две не острые муклы
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
11.06.2025 в 09:16
Две не острые муклы
Ответить
0
0

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