  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Триумф в Астане: украинец одолел россиянина на пути к первой большой награде
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Триумф в Астане: украинец одолел россиянина на пути к первой большой награде

Единоборства

Медальный дебют

Триумф в Астане: украинец одолел россиянина на пути к первой большой награде

НЮУЯМ

Новина українською

Украинский дзюдоист Владислав Колобов завоевал бронзовую медаль Гран-слэма в Астане в весовой категории до 81 кг.

В поединке за третье место украинец победил представителя России Егора Сухопарова.

Для Колобова это первая в карьере награда на уровне Гран-слэмов.

Всего в сезоне украинские дзюдоисты уже завоевали семь медалей престижной серии турниров.

По теме
yellow-arrow
Украинский депутат и олимпийский чемпион дебютируют в ММА
yellow-arrow
Триумф в Грузии. Украинские сумоисты завоевали шесть наград Кубка Европы
yellow-arrow
Билодид: Я всегда имела большие мечты и верила, что все возможно
дзюдо
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Кузнецов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости