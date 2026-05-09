Триумф в Астане: украинец одолел россиянина на пути к первой большой награде

Украинский дзюдоист Владислав Колобов завоевал бронзовую медаль Гран-слэма в Астане в весовой категории до 81 кг.

В поединке за третье место украинец победил представителя России Егора Сухопарова.

Для Колобова это первая в карьере награда на уровне Гран-слэмов.

Всего в сезоне украинские дзюдоисты уже завоевали семь медалей престижной серии турниров.