Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Задушил анакондой: Украинец Амосов одержал вторую победу в UFC. Видео
Невероятный финал
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 9 на 10 мая в рамках турнира UFC328 в Ньюарке (США) состоялся поединок между украинцем Ярославом Амосовым (30-1) и испанцем Хоэлем Альваресом (23-4).
Бой завершился во втором раунде, украинец провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.
Это вторая победа Амосова на ринге UFC. В декабре 2025 года он победил американца Нила Магни (31-14) нокаутом в первом раунде.
Для испанца это только второе поражение за последние 7 лет.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Рейнджерс потерял шансы на чемпионство. У Шахтера осталось одно препятствие на пути в Лигу чемпионов
- В ДТП погиб юный украинский футболист
- Шаран – к Полесью: Обыграйте нас по игре, без судейского вмешательства. Зачем это все делать?
- Триумф в Астане: украинец одолел россиянина на пути к первой большой награде
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Горячее Бали. Украинская звезда биатлона сменила лыжный комбинезон на дерзкое бикини. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000