Задушил анакондой: Украинец Амосов одержал вторую победу в UFC. Видео

В ночь с 9 на 10 мая в рамках турнира UFC328 в Ньюарке (США) состоялся поединок между украинцем Ярославом Амосовым (30-1) и испанцем Хоэлем Альваресом (23-4).

Бой завершился во втором раунде, украинец провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.

Это вторая победа Амосова на ринге UFC. В декабре 2025 года он победил американца Нила Магни (31-14) нокаутом в первом раунде.

Для испанца это только второе поражение за последние 7 лет.