Амосов: Пожалуйста, дайте мне кого-нибудь из ТОП-10

Украинский боец ​​UFC Ярослав Амосов после победы в бою против испанца Хоэля Альвареса рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

– Это действительно было замечательное сражение, но я могу двигаться гораздо лучше. Не знаю, может быть, немного волновался.

Мне нравится борьба, но я универсальный боец. Я могу работать в стойке, могу бороться, могу делать все. Сейчас, мне кажется, пришла эра ММА, когда бойцы должны уметь все. ММА – это лучший вид спорта.

– Вы действительно умеете все. Но правильно ли понимаю: вы недовольны своим выступлением?

— Никогда не бываю полностью доволен. Я буду лучше с каждым разом.

— Это чемпионское мышление. И сегодня вы показали уровень чемпиона.

– Спасибо. И я хочу сказать: UFC, пожалуйста, дайте мне кого-нибудь из топ-10. Это было бы логично. Сегодня имеем отличный бой — Бакли против Брейди. Может быть, я мог бы встретиться с победителем. Увидим после этого боя, будет ли это возможно.

Задушил анакондой: Украинец Амосов одержал вторую победу в UFC

ua.tribuna.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
