Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Амосов: Пожалуйста, дайте мне кого-нибудь из ТОП-10
Ожидаем с нетерпением
Украинский боец UFC Ярослав Амосов после победы в бою против испанца Хоэля Альвареса рассказал о своих планах на ближайшее будущее.
– Это действительно было замечательное сражение, но я могу двигаться гораздо лучше. Не знаю, может быть, немного волновался.
Мне нравится борьба, но я универсальный боец. Я могу работать в стойке, могу бороться, могу делать все. Сейчас, мне кажется, пришла эра ММА, когда бойцы должны уметь все. ММА – это лучший вид спорта.
– Вы действительно умеете все. Но правильно ли понимаю: вы недовольны своим выступлением?
— Никогда не бываю полностью доволен. Я буду лучше с каждым разом.
— Это чемпионское мышление. И сегодня вы показали уровень чемпиона.
– Спасибо. И я хочу сказать: UFC, пожалуйста, дайте мне кого-нибудь из топ-10. Это было бы логично. Сегодня имеем отличный бой — Бакли против Брейди. Может быть, я мог бы встретиться с победителем. Увидим после этого боя, будет ли это возможно.
