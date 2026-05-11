  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Следующий бой Макгрегора близок к организации в UFC
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Следующий бой Макгрегора близок к организации в UFC

Единоборства

Переговоры уже ведутся

Следующий бой Макгрегора близок к организации в UFC

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный канадский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что бой между бывшим чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором и экс-обладателем титула UFC в категории до 66 кг американцем Максом Холлоуэем максимально близок к организации.

"На данный момент стороны на финишной прямой переговоров. Всё будет подписано. Должно произойти что-то ужасное, чтобы этот бой не состоялся 11 июля. Всё очень близко к этому", — сказал Хельвани в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

По теме
yellow-arrow
Владимир Быстров приносит Украине первую медаль ЧЕ по тхэквондо
yellow-arrow
Амосов: Пожалуйста, дайте мне кого-нибудь из ТОП-10
yellow-arrow
Задушил анакондой: Украинец Амосов одержал вторую победу в UFC. Видео
Конор Макгрегор
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости