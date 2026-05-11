Следующий бой Макгрегора близок к организации в UFC
Переговоры уже ведутся
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный канадский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что бой между бывшим чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором и экс-обладателем титула UFC в категории до 66 кг американцем Максом Холлоуэем максимально близок к организации.
"На данный момент стороны на финишной прямой переговоров. Всё будет подписано. Должно произойти что-то ужасное, чтобы этот бой не состоялся 11 июля. Всё очень близко к этому", — сказал Хельвани в эфире передачи The Ariel Helwani Show.
Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.
