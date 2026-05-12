Владимир Быстров приносит Украине первую медаль ЧЕ по тхэквондо

Сборная Украины открыла счет медалям на чемпионате Европы по тхэквондо, стартовавшем в немецком Мюнхене. Первым на пьедестал почета поднялся Владимир Быстров, выступивший в весовой категории до 68 кг. Уже в стартовый день соревнований украинец продемонстрировал высокий уровень подготовки, обеспечив себе место среди призеров континентального первенства.

Путь к финалу оказался для Быстрова насыщенным и бескомпромиссным. В полуфинальном поединке наш спортсмен одолел сильного представителя Великобритании, что гарантировало ему участие в главном поединке за золото. Благодаря этой победе Владимир стал финалистом чемпионата.

В решающей схватке за титул чемпиона украинец встретился с тхэквондистом из Турции. Несмотря на ожесточенную борьбу, Быстров уступил сопернику и в итоге стал вице-чемпионом Европы. Серебряная награда Владимира стала первым успехом украинской сборной на этом турнире, задав победный темп для всей команды на последующие дни соревнований в Германии.